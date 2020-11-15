Раніше Сталлоне вже працював з Ганном – він отримав епізодичну роль у другій частині «Вартових галактики».

Культовий актор Сильвестр Сталлоне отримав роль у фільмі "Загін самогубців: місія навиліт".

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Про це у своєму Instagram повідомив режисер картини Джеймс Ганн. Сильвестр Сталлоне також підтвердивши у соцмережах свою участь у фільмі.

"Обожнюю працювати з моїм другом Сильвестром Сталлоне. І наша нинішня робота над "Загоном самогубців" не стала винятком. Хоч Слай і культова зірка, більшість людей все ще не підозрюють про те, який він чудовий актор», - написав Ганн.

Раніше Сталлоне вже працював з Ганном – він отримав епізодичну роль у другій частині «Вартових галактики». У кіновсесвіті Marvel Сталлоне виконав роль ватажка спустошувачів Стакара Огорда, відомого як «Зоряний яструб».

"Загін самогубців: місія навиліт» має вийти у 2021 році – він стане самостійний сиквелом і м'яким перезапуском першої частини 2016 року. У фільмі знімаються, серед інших, Марго Роббі та Ідріс Ельба.

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Автор: Дмитро Захаров