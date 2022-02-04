Поліцейські ж розслідують смерть актора як можливе самогубство.

Сім'я актора "Ходячих мерців" Мозеса Дж. Мозлі не думає, що він покінчив життя самогубство. Родичі вважають, що актора викрали і вбили.

Сестра Мозлі, Тіреа Кімбро, розповіла виданню TMZ, що "всі, хто був близький з Мойсеєм, знали як він любить життя". Кімбро впевнена, що актора викрали, а потім вбили через 3 дні.

Поліцейські розслідують смерть актора як можливе самогубство. Тіло Мозеса знайшли в його машині з замкненими дверима, пістолетом на колінах і кульовим пораненням на обличчі. Але сестра Мозлі розповіла, що акторові подобалося, куди рухається його кар'єра і він планував великі справи в найближчому майбутньому.

Читайте також30-річна "Міс США" наклала на себе руки в центрі Нью-Йорка, залишивши передсмертну запискуСлідчі також сказали Кімбро, що ця зброя належала їй - за її словами, вони з Мозесом любили ходити на стрільбищі і що у нього була ліцензія на носіння зброї.

Нагадаємо, Мозес Джей Мозлі помер на 32-му році життя. У "Ходячих мерцях" він грав одного з зомбі з 2012 по 2015 рік. Мозлі знімався в таких фільмах, як "Хранителі", "Голодні ігри: І спалахне полум'я" і "Королева Півдня".

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