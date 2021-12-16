HBO Max показав постер спеціального епізоду про Гаррі Поттера.

Стримінговий сервіс HBO Max показав постер спеціального епізоду до річниці виходу першої стрічки про Гаррі Поттера, у якому знялися виконавці головних ролей.

Кадр опублікували в Twitter-акаунті сервісу.

На постері можна побачити акторів, що зіграли головних персонажів франшизи.

Читайте такожДжоан Роулінг поскаржилася на цькування з боку трансгендерів: ті опублікували її адресуКрім Деніела Редкліффа, Емми Вотсон і Руперта Грінта, які зіграли Гаррі Поттера, Герміону Грейнджер і Рона Візлі, на плакаті також є виконавці ролей Драко Малфоя (Том Фелтон), членів родини Візлі (Джеймс та Олівер Фелпс, Бонні Райт), Невілла Довгопупса (Меттью Льюїс) та інші.

Вони знаходяться у Великому залі Хогвартсу, довкола - свічки і святковий декор.

"Ласкаво просимо назад туди, звідки почалася магія", — зазначено на постері.

Зауважимо, що авторка книг про хлопчика-чарівника Джоан Роулінг на плакаті не з’явилася.

Що відомо про спецепізод "20-річчя Гаррі Поттера: повернення в Хогвартс"?

Перший фільм "Гаррі Поттер і філософський камінь" вперше вийшов на великий екран у 2001 році. Всього було випущено вісім фільмів, прем'єра останнього була у 2011 році.

До 20-ї річниці поттеріани американський інтернет-сервіс HBO Max випустить спеціальний епізод "20-річчя Гаррі Поттера: повернення в Хогвартс". Він дебютує в перший день 2022 року.

В спецепізоді з'являться Деніел Редкліфф, Емма Уотсон, Руперт Грінт, Хелена Бонем Картер, Рейф Файнс, Том Фелтон, Роббі Колтрейн, Меттью Льюїс та інші.

Однак в списку учасників спецепізоду не заявлена авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг. З чуток, вона з'явиться тільки на архівних кадрах у зв'язку зі звинуваченнями в трансфобії і расизмі.

Раніше вже представили тизер спецепізоду.

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Автор: Анастасія Печенюк