Шоу отримало позитивні відгуки та натяк на продовження.

Спін-офф культового серіалу "Офіс" спричинив неабиякий ажіотаж. Новий проєкт "Газета" лише вийшов на екрани, але вже зібрав багато позитивних відгуків та навіть отримав дострокове продовження. Про це повідомляє Variety.

Вчора, 4 вересня на Peacock відбулася офіційна прем'єра серіалу "Газета" зі всесвіту "Офісу", який вийшов ще у 2005 році. Сюжет розгортається навколо Неда Семпсона - успішного продавця у відділі туалетного паперу паперового конгломерату Enervate.

Раптово головний герой отримує можливість дещо змінити своє життя. Неду пропонують роботу головного редактора у невеликій газеті, де перед ним постає задача врятувати видання від закриття. Однак, є одна проблема - чоловік не працював у журналістиці з часів коледжу. Нед є ідеалістом і має великі плани, щоб зробити газету успішною, але це йому доведеться непросто.

Головні ролі зіграли Донал Глісон, Сабріна Імпаччіаторе, Челсі Фрай, Мелвін Грегг, Гбемісола Ікумело, Алекс Едельман, Рамона Янг, Тім Кі та Оскар Нунез, який повернувся до своєї ролі Оскара Мартінеса з "Офісу".

Команда серіалу, яка, до речі, майже не змінилася з часів оригінальної історії, помітивши великий попит на "Газету" ще до її офіційного релізу, продовжили шоу як мінімум на ще один сезон.

"У нас точно є ідеї. Ми обговорювали сюжети для можливого другого сезону, і буде цікаво подивитися, що про це думає аудиторія. Ми отримали дуже хороші відгуки від співробітників компанії, журналістів і друзів, але ніколи не знаєш, що про це подумають шанувальники "Офісу" у всьому світі", - повідомив один з авторів спін-оффу Грег Деніелс.

Варто зазначити, що відгуки від глядачів та критиків є доволі позитивними. На сайті Rotten Tomatoes "Газета" досягла показника у 83%, а на IMDb - рейтингу 6.9/10.

