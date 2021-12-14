Фільм став другою повнометражною роботою режисера.

У Державному агенстві України з питань кіно повідомили, коли у кінопрокат вийде кримінальна драма Олега Сенцова "Носоріг".

Читайте такожВийшов перший трейлер українського історичного екшну "Довбуш" (відео)Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі "Горизонти", українська – цієї осені на Київському тижні критики. В український прокат стрічка вийде 17 лютого 2022 року. Про це йдеться на сайті Держкіно.

"Носоріг" є другою повнометражною роботою режисера Олега Сенцова.

Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

Зйомки "Носорога" проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року. Фільм створений у копродукції України, Польщі та Німеччини.

Автори також презентували український постер фільму.

Нагадаємо, український фільм "Погані дороги" Наталки Ворожбит потрапив у лонг-лист кінопремії "Оскар". Він може поборотися за перемогу в номінації "Найкращий іноземний фільм".

Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Екатерина Малюга