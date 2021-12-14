У фільмі зіграли відомі актори та українські блогери.

Романтична комедія "Любов і блогери", яка зібрала провідних українських акторів і блогерів на одному знімальному майданчику, стартує в українських кінотеатрах з 20 січня 2022-го року. А поки ви можете насолодитися трейлером.

Відомо, що в комедії "Любов і блогери" режисерів Дмитра Голумбевского і Євгена Таллера за сценарієм Олексія Приходько (франшиза "Скажене весілля") знялися Ольга Сумська, Назар Задніпровський, Богдан Шелудяк, Тамара Яценко, Катерина Кістень, Інна Приходько, Іван Кухарчук, Георгій Делієв, Вадим Новицький, Анна Тринчер, Вікторія Маремуха, Роман Свечкаренко, Ксюша Манекен, Ганна Алхим, Анатолій Зиновенко, Тетяна Зиновенко, Женя Білозеров, гурт KAZKA та інші.

Сюжет. Містечку Кагаплик скоро настане повний "гаплик": Знову вибори, знову корумпований мер, знову одне й те саме... Виправляти "мерську репутацію" приїжджають п'ятеро зірок Instagram. На них чекатимуть пригоди "на всю голову", реальна змова і, звичайно, історія справжнього кохання!

"Ще в 2020-му я навіть і подумати не міг, що в 21-му зніму кіно, це сталося в ту секунду, коли ми з партнерами задалися питанням - "чому досі не зняли кіно про блогерів?"- і не знайшли відповіді краще, ніж зняти це кіно самим. Ось так з'явилася ідея зробити комедію "Любов і блогери", яка вийде на екрани вже на початку наступного року. Це божевільна синергія таланту блогерів і іменитих акторів, яка точно не залишить глядачів байдужими", - сказав продюсер фільму Євген Таллер.

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Автор: Діана Могилєвич