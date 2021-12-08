"Погані дороги" вже потрапили в лонг-лист премії.

Український фільм "Погані дороги" Наталки Ворожбит потрапив у лонг-лист кінопремії "Оскар". Він може поборотися за перемогу в номінації "Найкращий іноземний фільм". Чи увійдуть "Погані дороги" в шорт-лист премії ми дізнаємося 21 грудня 2021 року.

Читайте такожПопулярний південнокорейський гурт BTS взяв музичну паузуМіжнародна прем'єра фільму "Погані дороги" відбулася 3 вересня 2020 року на Венеціанському кінофестивалі в конкурсній програмі міжнародних критиків тижня, де стрічка не виграла, але отримала заохочувальну нагороду. В український прокат фільм вийшов 20 травня 2021 року.

Сюжет. П'ять розбитих доріг. П'ять реальних історій Донбасу та українських військових. Тих, чиє життя проходить з обох сторін лінії розмежування. Історії про кохання, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на тлі порушення кордонів державних.

Нагадаємо, раніше режисер фільму Наталка Ворожбит розповіла УНІАН, як знімали кінокартину "Погані дороги", чому фільму взагалі могло не бути, і чи "відпустила" її тема війни на Донбасі після того, як був змонтований останній кадр.

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Автор: Діана Могилєвич