Стримінговий сервіс Netflix показав перший трейлер соціальної драми "Стів" (Steve), головну роль у якій виконав володар "Оскара" Кілліан Мерфі ("28 днів потому", "Дюнкерк", "Оппенгеймер", серіал "Гострі картузи").

Фільм, події якого розгортаються протягом однієї доби, розповідає про чоловіка на ім'я Стів – директора школи для хлопчиків із соціальними та поведінковими проблемами.

В основу сюжету лягла повість Макса Портера "Сором'язливий" (Shy), опублікована 2023 року. Вона розповідає про 16-річного підлітка на ім'я Шай, порушуючи питання дитинства і зрілості, жорстокості і співчуття, мистецтва і відчаю.

Крім Мерфі у фільмі зіграли Джей Лікурго ("Бетмен", серіал "Титани"), Емілі Вотсон ("Еквілібріум", "Дрібниці життя", серіали "Чорнобиль", "Дюна: Пророцтво") і реперка Little Simz.

Зняв фільм бельгійський режисер Тім Мілантс, який зняв і попередній фільм із Кілліаном Мерфі – також соціальну драму "Дрібниці життя".

Світова прем'єра стрічки відбудеться на Міжнародному кінофестивалі в Торонто у вересні 2025 року, після чого "Стіва" покажуть в обраних кінотеатрах низки країн. Для широкої аудиторії він стане доступний з 3 жовтня 2025 року на Netflix.

