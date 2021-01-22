На рахунку Джейсона Деруло 13 платинових синглів і більше 7 мільярдів переглядів на YouTube.

Зірка світової поп-музики Джейсон Деруло презентує свій перший трек цього року-Lifestyle (Feat. Adam Levine). Це потужна колаборація з володарем трьох GRAMMY фронтменом групи Maroon 5 Адамом Левіном. Пісня доступна на всіх стрімінгових майданчиках.

Читайте такожПрем'єру фільму про Джеймса Бонда "не час помирати" знову перенеслиДжейсон Деруло-один з найпопулярніших артистів за всю історію світової музики. На його рахунку 13 платинових синглів, більше 7 мільярдів переглядів на YouTube і колаборації з такими зірками як Lil Wayne, Pitbull і Diddy. Артист входить в топ-10 найпопулярніших музикантів в TikTok.

Педальний сингл Деруло Take You Dancing став суперхітом і досі утримує 13 місце в світовому чарті. Трек набрав понад 300 мільйонів стрімів і отримав статус золотого синглу в Бельгії, Данії, Канаді, Італії та Великобританії. Відео на цю пісню сумарно подивилися понад 120 млн разів на YouTube.

Йому передував сингл Savage Love( Laxed-Siren Beat), який досяг першого місця в чарті Billboard Hot 100, а також став лідером з прослуховувань в 16 країнах, крім США. Всього трек отримав понад 650 млн стрімів і більше 10 млн відео на пісню в TikTok. Крім того, Корейські суперзірки BTS зробили ремікс, який сам по собі зміг очолити чарти і набрати більше 110 млн переглядів. Що лише підтверджує всесвітню популярність Деруло.

Джейсон Деруло народився в 1989 році в США. Його дебютний альбом вийшов в 2010 році і відразу закріпив за ним статус суперзірки світової музики. Зараз творчість Деруло формує те, яким буде сучасний R&B і поп в Америці і за її межами. Досягнення артиста протягом кар'єри вписали його в список найуспішніших артистів усіх часів.

Maroon 5-одна з найвпливовіших груп в сучасній музиці. На їхньому рахунку 13 номінацій на GRAMMY і три перемоги. Їхні кліпи сумарно переглянули понад 17 мільярдів разів на YouTube. А сам Адам Левін паралельно з музичною кар'єрою виступає як тренер в американському шоу "Голос" і часто знімається в кіно і серіалах, наприклад в"американській історії жахів".

Адам Левін народився в 1979 році в Америці і в 1994 році зібрав групу, яка згодом перетворилася на Maroon 5. Їх дебютний альбом Songs about Jane вийшов в 2002 році і істотно вплинув на розвиток світової популярної і рок-музики. Фальцет Левіна став його фірмовою фішкою, яка відрізняє цього виконавця від всіх інших.

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Автор: УНІАН