28 квітня на підставі листа СБУ Мінкульт включив реп-виконавця до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Окружний адміністративний суд Києва відклав позовну заяву російського реп-виконавця Алішера Моргенштерна (Алішера Валєєва) до Служби безпеки України.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Моргенштерн вимагав визнати протиправними дії СБУ стосовно підготовки документів та звернення до Мінкульту щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці".

Окрім цього, російський репер просив ОАСК витребувати в СБУ постанову про заборону йому в’їзду в Україну. На що в СБУ відповіли, що готові захищати свою позицію.

Читайте такожВ Одесі зупинили продаж квитків на концерт співака-"кримнашиста" – активіст«При розгляді питання відкриття провадження за вказаним позовом, суд встановив, що позовна заява подана без додержання вимог, встановлених статтями 160,161 Кодексу адміністративного судочинства України», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

В ОАСК зазначили, що з огляду на це, суд залишив без руху вказаний позов та встановив строк для усунення недоліків.

Концерти Моргенштерна були заплановані на червень 2021 року в Харкові та Запоріжжі. Крім того, перший сольний концерт скандального співака анонсували у Палаці Спорту в Києві. За крісло в першому ряді організатори просили близько 5 тисяч гривень.

28 квітня на підставі листа СБУ Мінкульт включив реп-виконавця до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

У коментарі ЗМІ в спецслужбі уточнили, що реп-виконавець «пропагує культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин».

Анонс концертів росіянина зчинив у мережі справжню «бурю», а той в Instagram заявив, що йому «страшно». Активісти нагадали СБУ, що Моргенштерн раніше засвідчив свою любов до Путіна.

Водночас окупований Крим, за словами самого репера, він не відвідував, щоби мати змогу потрапити у материкову Україну.

Минулого року виступ виконавця в Одесі обернувся скандалом. Моргенштерн зі сцени назвав "показухою" оголошення жалоби з нагоди страшної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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Автор: Яна Ставська