Речник СБУ пояснив, що у надісланому на Мінкульту листі міститься аргументована позиція спецслужби щодо рекомендацій включити Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

У Службі безпеки України заявили, що готові у суді захищати свою позицію щодо позову російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва).

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Він наголосив, що СБУ діє виключно в рамках законодавства, а в надісланому на Мінкульту листі міститься аргументована позиція з приводу того, чому СБУ рекомендує включити Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

"Ми стоїмо на сторожі національних інтересів України і готові захищати нашу позицію у суді", - підкреслив він.

Читайте такожУ РФ завели справу на Юрія Дудя: блогера звинуватили в "пропаганді наркотиків"Сьогодні, 17 червня, в Окружному адмінсуді Києва повідомили, що отримали позов Моргенштерна до СБУ, у якому він просить ОАСК визнати протиправними дії СБУ стосовно підготовки документів та звернення до Мінкульту щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національний безпеці України.

Репер також просить визнати протиправним та скасувати квітневий наказ Мінкульту про оновлення відповідного переліку на підставі звернення СБУ та його оприлюднення із доповненням щодо Валєєва.

Окрім цього, він просить суд витребувати в СБУ постанову про заборону йому в’їзду в Україну.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

На 3 червня було заплановано концерт Моргенштерна у київському Палаці спорту.

28 квітня на підставі листа СБУ Мінкульт включив реп-виконавця до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи