Супербоул-2021 пройшов у Флориді / фото REUTERS
7 лютого у місті Флориді відбулася найбільш рейтингова гра США.
У фіналі мірялися силами "Канзас Сіті" та "Тампа-Бей". Зауважимо, що вперше в історії фіналіст змагання грав на домашньому стадіоні. Подія відбулася на арені "Реймонд Стейдіум", що є домашнім полем для "Тампи".
З рахунком 31:9 перемогли "Тампа-Бей". Тепер вони новий чемпіон НФЛ.
Це був 55-й розіграш в історії Супербоулу. А квотербек "Тампи" Том Бреді у свої 43 роки виграв цей престижний титул сьомий раз за кар'єру.
До вашої уваги огляд матчу.
До вашої уваги яскравий фоторепортаж з місця події.
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