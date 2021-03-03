Проект виявився досить успішним як на лінійному телебаченні, так і на потоковому.

Супергеройський серіал "Супермен і Лоїс", що стартував 23 лютого 2021 року на телеканалі The CW, повернеться на екрани в наступному році. Телемережа оголосила про те, що проект отримав другий сезон на тлі високих рейтингів.

Читайте такожПредставлено перший трейлер серіалу " Супермен і Лоїс"Як повідомляє видання Variety з посиланням на главу The CW Network Марка Педовіца, шоу «Супермен і Лоїс» продовжено на новий сезон нарівні з іншими одинадцятьма найбільш популярними проектами телеканалу. Педовіц відзначив високі рейтингові показники пілотної серії на різних платформах.

"Феноменальний мультиплатформенний дебют "Супермена і Лоїс", який був неймовірно успішний як на лінійній, так і на потоковій основах, є свідченням творчого підходу, важкої роботи і самовідданості талановитих людей, що невпинно працювали за камерою і перед нею, особливо в цій складній обстановці", — сказав президент каналу, передає popcornnews.

Серіал "Супермен і Лоїс" розповідає про життя Кларка Кента і Лоїс Лейн з їхніми синами-близнюками Джонатаном і Джорданом в Смолвілі. Головні ролі зіграли Тайлер Хеклін, Бітсі Таллок, Джордан Ельзасс і Олександр Гарфін. Розробкою супергеройської драми займається творець всесвіту "Стріли" Грег Берланті спільно з Тоддом Хелбінгом, який працював над ЙФлешем".

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Автор: УНІАН