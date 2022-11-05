На рішення про закриття серіалу вплинуло на чимало факторів, включаючи високу вартість його виробництва та зменшення кількості глядачів.

Стрімінговий сервіс HBO оголосив про закриття популярного науково-фантастичного серіалу "Світ Дикого Заходу" (Westworld), четвертий сезон якого вийшов влітку 2022 року.

Як пише Variety, на рішення про закриття серіалу вплинуло на чимало факторів, включаючи високу вартість його виробництва, а також зменшення кількості глядачів і зміну програмної концепції материнської компанії HBO – Warner Bros. Discovery.

Цікаво, що ще у жовтні 2022 року Нолан і Джой заявляли, що вони сподіваються на останній п'ятий сезон, щоб завершити шоу так, як вони планували.

"Світ Дикого Заходу" – про що серіал

Американський науково-фантастичний серіал-вестерн "Світ Дикого Заходу" (Westworld) був створений для телеканалу HBO подружжям Лізою Джой і Джонатаном Ноланом. Останній є молодшим братом відомого режисера Крістофера Нолана та написав сценарії до кількох його фільмів, в тому числі "Темний лицар" і "Інтерстеллар".

Події серіалу, заснованого на однойменному фільмі 1973 року, спочатку розгортаються у вигаданому футуристичному парку розваг "Світ Дикого Заходу", населеному андроїдами. Парк за чималі гроші обслуговує високопоставлених і багатих гостей, які можуть займатися тут чим завгодно, не побоюючись відплати з боку роботів. Однак раптом з андроїдом Долорес Абернаті, що зображає доньку фермера, трапляється збій. У наступних сезонах події серіалу вийшли за межі тематичних парків, також відбуваючись у реальному світі.

Перший сезон серіалу вийшов у жовтні 2016 року, зібравши при цьому захоплені відгуки як від глядачів, так і критиків, які хвалили його за візуальні ефекти, сюжет і акторську гру. Перші два сезони складалися з 10 епізодів, а третій і четвертий – з восьми. Загалом серіал має 54 номінації на премію "Еммі", отримавши перемогу в 9 з них.

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