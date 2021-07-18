Кожен з нас хоча б один раз потрапляв у полон власних почуттів. Від швидкоплинного захоплення до великої любові один крок, який супроводжується переживаннями і непорозуміннями, довжиною в життя. Кліп "Хочеш" - це симбіоз двох закоханих, які загубилися на цьому шляху.
"Наш новий кліп - це екранізація любовної сповіді пари, яка не може зректися своїх почуттів, - розповіли TamerlanAlena. - У відеороботі ми відкрили себе з зовсім іншого боку як пара і дует, тому результат вийшов несподіваним навіть для нас самих. Сподіваємося на відгук у серцях кожного нашого слухача".
У новому денс-відео Alena Omargalieva демонструє одразу кілька відвертих образів і зізнається в почутті закоханості, висловлюючи його танцями на воді. Tamerlan виступив в амплуа невимушеного і самовпевненого хулігана, який боїться визнати свої почуття.
Режисером денс-віжуала стала Anya Bod. Оператором виступив Ілля Михайлусь, а сам знімальний процес тривав понад 12 годин.
У перші дні після релізу, пісня "Хочеш" стала радіохітом, очолила YouTube-тренди і твердо влаштувалася в топ-100 Shazam України та Латвії.
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