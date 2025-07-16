Обидва актори відомі за недавніми картинами від Disney.

Nintendo розкрила, хто виконає головні ролі в екранізації The Legend of Zelda. Зйомки стартують наступного року, а в прокат фільм вийде навесні 2027-го.

Головну роль отримав 16-річний Бенджамін Еван Ейнсуорт, британський актор, який уже встиг озвучити Піноккіо в рімейку Disney 2022 року. Також він з'являвся в "Привидах садиби Блай" і в "Пісочній людині" від Netflix.

Зельду зіграє 21-річна Бо Брагасон, англійська акторка, яка нещодавно засвітилася в пригодницькому серіалі Disney "Розбійниця Нелл". Поки невідомо, який саме образ принцеси вона представить - у франшизі вона бувала різною, від воїна до правительки.

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Режисером картини виступає Вес Болл, відомий за трилогією "Той, хто біжить у лабіринті" та "Планета мавп: Нове царство", а продюсерами стали творець ігрової серії Шигеру Міамото та Аві Арад.

Прем'єра фільму призначена на 7 травня 2027 року. Спочатку планувалося випустити його в березні, але дату вже встигли перенести.

Раніше інсайдери повідомляли, що роль Зельди у фільмі може отримати зірка "Ейфорії" Хантер Шафер, але, схоже, не склалося. Це також був найулюбленіший каст серед фанатів.

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