Сердючка порадувала публіку своїми хітами / фото Ігор Бабинець, Ілля колотий

Вєрка Сердючка в четвер увечері виступила перед величезним натовпом на Atlas Weekend.

Читайте такожКамінг-аут від Melovin: телеканал M1 виправдався за вирізаний момент з поцілунком на Atlas WeekendЯк повідомляє кореспондент УНІАН, кількість людей, які прийшли послухати артистку, стала найбільшою за всі дні фестивалю. 

Сердючка порадувала публіку своїми хітами, що стали вже легендарними, "Все будет хорошо", "Горілка", "Dancing Lasha Tumbai", "Любов не тралт-Валт", "Дольче Габбана" та іншими.

фото Ігор Бабинець, Ілля колотий

Сердючка в перервах між піснями багато жартувала, розмовляла з глядачами і навіть виконала хіт улюбленця молоді Тіми Білоруських "Незабудка". 

фото Ігор Бабинець, Ілля колотий
фото Ігор Бабинець, Ілля колотий

Наприкінці концерту виконавиця вибачилася перед фанатами. За її словами, вона погано себе почувала протягом концерту.

фото Ігор Бабинець, Ілля колотий

Відзначимо, що Валерій Меладзе, який виступав перед Сердючкою на головній сцені, також зібрав аншлаг. 

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Автор: Ольга Броскова