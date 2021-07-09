Сердючка в перервах між піснями багато жартувала, розмовляла з глядачами.

Вєрка Сердючка в четвер увечері виступила перед величезним натовпом на Atlas Weekend.

Читайте такожКамінг-аут від Melovin: телеканал M1 виправдався за вирізаний момент з поцілунком на Atlas WeekendЯк повідомляє кореспондент УНІАН, кількість людей, які прийшли послухати артистку, стала найбільшою за всі дні фестивалю.

Сердючка порадувала публіку своїми хітами, що стали вже легендарними, "Все будет хорошо", "Горілка", "Dancing Lasha Tumbai", "Любов не тралт-Валт", "Дольче Габбана" та іншими.

Сердючка в перервах між піснями багато жартувала, розмовляла з глядачами і навіть виконала хіт улюбленця молоді Тіми Білоруських "Незабудка".

Наприкінці концерту виконавиця вибачилася перед фанатами. За її словами, вона погано себе почувала протягом концерту.

Відзначимо, що Валерій Меладзе, який виступав перед Сердючкою на головній сцені, також зібрав аншлаг.

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Автор: Ольга Броскова