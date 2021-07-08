ЗМІ пишуть, що на виступ виконавця зібралося чимало молоді.

Російський виконавець Костянтин Меладзе безперешкодно виступив на музичному фестивалі Atlas Weekend ввечері 8 липня у Києві.

Про це свідчать відзняті відвідувачами заходу кадри в соцмережах.

ЗМІ пишуть, що на виступ виконавця зібралося чимало молоді. Деякі принесли на фестиваль навіть подушки з обличчям співака.

24 травня під час анонсу організаторами заходу приїзду Меладзе у мережі розгорівся скандал – комусь просто не сподобався вибір гостя, а хтось нарікав на невизначену політичну позицію росіянина щодо агресії РФ в Україні.

Низка громадських організацій закликали Atlas Weekend скасувати виступ Меладзе, запропонувавши не запрошувати російських виконавців до України взагалі.

Крім того, солісти ЗСУ бойкотують нове співоче шоу з участю поп-співака.

А напередодні між Меладзе та українською зіркою Олею Поляковою сталася суперечка, під час якої співачка запитала, коли той визначиться, чий Крим і дасть відповідь щодо агресії РФ на Донбасі.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Яна Ставська