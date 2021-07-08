Російський виконавець Костянтин Меладзе безперешкодно виступив на музичному фестивалі Atlas Weekend ввечері 8 липня у Києві.
Про це свідчать відзняті відвідувачами заходу кадри в соцмережах.
ЗМІ пишуть, що на виступ виконавця зібралося чимало молоді. Деякі принесли на фестиваль навіть подушки з обличчям співака.
24 травня під час анонсу організаторами заходу приїзду Меладзе у мережі розгорівся скандал – комусь просто не сподобався вибір гостя, а хтось нарікав на невизначену політичну позицію росіянина щодо агресії РФ в Україні.
Низка громадських організацій закликали Atlas Weekend скасувати виступ Меладзе, запропонувавши не запрошувати російських виконавців до України взагалі.
Крім того, солісти ЗСУ бойкотують нове співоче шоу з участю поп-співака.
А напередодні між Меладзе та українською зіркою Олею Поляковою сталася суперечка, під час якої співачка запитала, коли той визначиться, чий Крим і дасть відповідь щодо агресії РФ на Донбасі.
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