Концерт в бульбашках / reuters
Американська група The Flaming Lips вирішила довести, що і в період пандемії коронавірусу можна влаштувати шоу з аншлагом.
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Вони влаштували концерт з дотриманням усіх епідеміологічних вимог. На концерті, який відбувся в штаті Оклахома, виконавців і глядачів упакували в прозорі пластикові кулі. В середині кожної - динамік, вентилятор, пляшка води і табличка з написом "тут дуже жарко".
Такий перфоманс дуже сподобався глядачам. Тому група планує і надалі виступати в бульбашках.
Чим відома група The Flaming Lips:
- Альбом 1999 року "The Soft Bulletin" був зустрінутий критиками з величезним схваленням і став "альбомом року" за версією New Musical Express
- The Flaming Lips отримали кілька "Греммі" і ще ряд нагород
- Всього на 2013 рік у них вийшло п'ятнадцять "оригінальних" студійників і концептуальний альбом - ремейк "Dark Side of the Moon" Pink Floyd
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