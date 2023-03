Другий сезон суперхіта "Останні з нас", швидше за все, вийде в кінці 2024 року або на початку 2025 року.

Виконавиця ролі Еллі в хітовому постапокаліптичному серіалі HBO "Останні з нас" (The Last Of Us) Белла Рамзі натякнула, що його 2 сезон може вийти приблизно через півтора-два роки.

"Пройде якийсь час. Я думаю, що ми, ймовірно, будемо знімати пізніше цього року або на початку наступного... Тож, ймовірно, це буде кінець 2024 року, початок 2025 року", – заявила 19-річна британська акторка в ефірі The Jonathan Ross Show в минулі вихідні, цитує The Independent.

Що відомо про 2 сезон The Last Of Us

Не так давно співавтор серіалу Крейг Мейзін ("Чорнобиль") заявив, що сценарій до другого сезону шоу на даний момент перебуває на стадії написання, тож до прем'єри доведеться почекати.

При цьому, за словами співавтора шоу і автора оригінальної гри Ніла Дракманна, сюжет продовження серіалу буде багато в чому слідувати грі The Last Of Us: Part II, яка вийшла в 2020 році, через 7 років після першої частини. Також він допустив, що екранізація цієї частини займе більше ніж один сезон, адже другу частину гри він називає більш складною. Серед іншого, в шоу повинен з'явитися персонаж Еббі, з яким пов'язаний важливий сюжетний поворот гри. Проте шоуранери натякали, що навряд чи персонаж з'явиться занадто швидко.

Водночас у 2 сезоні творці шоу обіцяють глядачам більше екшну і більше інфікованих. Шоуранери зізнаються, що свідомо приділили в 1 сезоні більше уваги драматичним моментам, щоб не перетворювати серіал на суцільний набір бійок і вбивств, як це буває в процесі проходження гри, а також краще познайомити глядачів з головними героями.

Перший сезон The Last Of Us, знятий за однойменною відеогрою, налічував 9 епізодів і виходив з 15 січня по 12 березня 2023 року. Події розгортаються через 20 років після спалаху епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету – жорсткий контрабандист Джоел Міллер, який втратив дочку на початку пандемії. Він береться перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби, щоб вчені змогли синтезувати ліки. Поступово між ними формується міцний зв'язок.

Головні ролі в серіалі виконали Педро Паскаль ("Мандалорець", "Нарко", "Гра престолів", "Диво-жінка: 1984", "Kingsman: Золоте кільце", "Нестерпна тяжкість величезного таланту") і Белла Рамзі ("Гра престолів", "Темні початки").

