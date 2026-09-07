Вийшов трейлер кримінального трилера 'Закони рою' з Метью Макконагі (відео)

В український прокат фільм вийде 8 жовтня 2026 року.

Вийшов український трейлер кримінального трилера "Закони рою" (The Rivals of Amziah King), головну роль в якому виконав Метью Макконагі ("Як позбутися хлопця за 10 днів", "Сахара", "Лінкольн для адвоката", "Супер Майк", "Далласький клуб покупців", "Інтерстеллар", "Джентльмени").

Головний герой фільму, назва якого дослівно перекладається як "Суперники Амзіа Кінга", – харизматичний пасічник, музикант і власник сімейного медового бізнесу, який після багатьох років розлуки несподівано зустрічається зі своєю прийомною донькою. Разом вони беруться відродити справу, яка колись об'єднувала їхню родину. Та дуже швидко з'ясовується, що боротьба за медовий бізнес приховує небезпеки, про які вони навіть не здогадувалися. Щоб захистити найдорожче, їм доведеться зіткнутися з жорстокими правилами гри, де на кону опиняються не лише сімейна справа, а й життя.

Також у фільмі зіграли Анджеліна Лукінґласс (серіал "Темні вітри"), Курт Рассел ("Втеча з Нью-Йорка", "За бортом", "Форрест Гамп", "Ванільне небо", "Мерзенна вісімка", "Вартові галактики 2", франшиза "Форсаж", серіал "Монарх: Спадщина монстрів"), Скотт Шеперд ("Шпигунський міст", "Джейсон Борн", "Вбивці квіткової повні", "Фінікійська схема"), Оуен Тіг (франшиза "Воно") та інші.

Відео дня

Зняв стрічку американський режисер Ендрю Паттерсон ("Безмежна ніч").

Світова прем'єра стрічки відбулася е в березні 2025 року на престижному американському кінофестивалі незалежного кіно SXSW, де він отримав схвальні відгуки притиків.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,3 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 89% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" і 80% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 74 з 100 балів, а широка аудиторія – в 7,9 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Як повідомила пресслужба кінокомпанії Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 8 жовтня 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: