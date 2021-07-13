Новий фільм від режисера Уеса Андерсона вже отримав захоплені відгуки критиків.

На 74-м Каннському кінофестивалі, який проходить в ці дні, 12 липня 2021 року представили довгоочікуваний фільм "Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (The French Dispatch) від режисера Уеса Андерсона.

Представити фільм, крім самого режисера, зібралися багато зірок, які зіграли в ньому - Тімоті Шаламе, Едріен Броуді, Тільда Суїнтон, Бенісіо Дель Торо, Білл Мюррей, Оуен Вілсон та інші.

Шаламе при цьому здивував публіку, з'явившись в блискучому костюмі та темних окулярах, тоді як Броуді вибрав стильний чорний костюм.

Комедійна драма "Французький вісник "стала 10-ю режисерською роботою Андерсона, який до цього зняв такі фільми, як "Водне життя Стіва Зіссу", "Королівство повного місяця" і "Готель "Гранд Будапешт".

Читайте такожТільда Свінтон таємно знялася в містичній драмі "Вічна донька" про привидів

Події фільму обертаються навколо редакції американської газети "he French Dispatch у вигаданому французькому місті Еннуї-сюр-Блазі в XX столітті. У центрі картини - три сюжетних лінії, пов'язані з публікаціями в журналі.

"Французький вісник" вже встиг отримати захоплені відгуки критиків, які похвалили його за режисуру, акторську гру і гумор. Зокрема, на популярному агрегаторі кінорецензій у нього 100% схвалення на основі 11 відгуків із середньою оцінкою 8,4 бала з 10.

Фільм мав вийти в прокат ще влітку 2020 року, проте через пандемію коронавірусу прем'єра була перенесена аж до Каннського кінофестивалю 2021 року. На даний момент очікується, що фільм вийде в шикарний прокат в жовтні 2021 року.

Фільми Андерсона традиційно виділяються яскравою кольоровою палітрою і вишуканим гумором, за що користуються великою популярністю як серед критиків, так і серед кіноманів. Ще одна особливість роботи Андерсона - він дуже постійний у виборі акторів, тому найчастіше головні ролі в його фільмах виконують одні й ті ж актори.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося, що в Каннах в 2021 році покажуть дві стрічки від України.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Марина Григоренко