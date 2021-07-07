Володарі "Золотої пальмової гілки" та інших головних призів Каннського фестивалю-2021 будуть оголошені в день його закриття 17 липня.

Вчора ввечері із запізненням майже на два місяці почав працювати 74-й за рахунком Каннський фестиваль - перший майже повноцінний кінофестиваль з початку пандемії.

Після торішнього скасування, після практично повністю переведеного в онлайн Берлінського фестивалю в лютому, Канни-2021 знову, як і завжди, проходить у Палаці фестивалів на легендарній каннській набережній Круазет.

Знову вистелена червона доріжка, по якій крокують зірки кіно, як це відбувається з самого першого фестивалю в 1946 році. Показані тут фільми будуть індикатором стану світового кінематографу.

Журі Каннського кінофестивалю

Цього року очолив журі режисер Спайк Лі, а разом з ним фільми конкурсу судитимуть французькі актори Мілен Фармер, Тахар Рахім, Мелані Лоран, американка Меггі Джиленхолл, французько-сенегальський режисер Матті Діоп, його колеги з Австрії (Джессіка Хауснер), Бразилії (Клебер Мендонса Фільо) і корейський актор Сан Кан Хо.

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Фільм-відкриття Каннського кінофестивалю

В якості фільму-відкриття - теж перенесеного з минулого року обраний карнавальний мюзикл "Аннет". Це перший екскурс у сферу музичного фільму французького режисера Леоса Каракса, відомого автора таких гучних експресивних психодрам, як "Погана кров", "Коханці з Нового мосту" і "Корпорація "святі мотори".

Партнерами Каракса в "Аннет" в якості авторів сценарію і музики виступили брати Рассел і Рон Мейл з тепер майже забутої, але в 1980-і роки неймовірно популярної рок-групи Sparks.

У головних ролях - американець Адам Драйвер в ролі стендап коміка і француженка Маріон Котійяр в ролі його дружини, оперної співачки.

"Аннет" бере участь у головному конкурсі, що не дуже характерно для фільмів, обраних для урочистого відкриття, і в цьому відмінність нинішнього фестивалю.

Конкуренти в боротьбі за "Золоту пальмову гілку" у неї в цьому році більш ніж серйозні.

Американець Уес Андерсон вже міцно затвердив себе в числі грандів світового кіно. Цього року в каннський конкурс включена його картина з довгою назвою "Французький Вісник. Додаток до газети "Ліберті. Канзас Івнінг Сан". Фільм є не що інше як любовно-пародійне відтворення життя і роботи тижневика New Yorker.

Як завжди у Андерсона, слід очікувати іскрометного гумору, тим більше, що в картині задіяно ціле сузір'я акторів: Бенісіо Дель Торо, Едріен Броуді, Тільда Суїнтон, Леа Сейду, Френсіс МакДорманд, Тімоті Шаламе, Ліна Кудрі, Білл Мюррей і Оуен Вілсон.

З не меншим нетерпінням очікують і нову роботу голландця Пол Верховена. Заживши собі репутацію успішного майстра голлівудських блокбастерів ("Робокоп", "Основний інстинкт", "Шоугерлз") він повернувся до свого коріння - європейського арт-хаусу. Новий фільм називається "Непорочна Діва" і розповідає про життя черниці-лесбіянки в католицькому монастирі XVII століття. У ролі абатиси - Шарлотта Рамплінг.

Таїландець Апічатпонг Вірасетакул вже отримував в 2010 році "Золоту пальмову гілку" за картину "Дядечко Бунмі, що згадує своє минуле життя". Картина "Пам'ять" - його перший фільм англійською мовою - розповідає про сюрреалістичну, повну слухових галюцинацій подорож самотньої жінки по джунглях Колумбії. У головній ролі - Тільда Суїнтон, що вже саме по собі гарантія якості.

Не без трепету очікують другу картину француженки Джулії Дюкорно. Її повнометражний дебют "Сире " - боді-хоррор з елементами канібалізму - викликав фурор в 2016 році. Нова картина "Титан", про яку відомо лише що винесений в назву метал вживляється в голову людини, обіцяє бути не менш шокуючою, передавати Бі-бі-сі.

Володарі "Золотої пальмової гілки" та інших головних призів Каннського фестивалю-2021 будуть оголошені в день його закриття 17 липня. Однак, один лауреат вже відомий. "Золоту пальмову гілку за внесок у кінематограф" отримала 58-річна американська актриса і режисер Джоді Фостер.

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Автор: Ірина Погоріла