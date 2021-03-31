Серіал покаже вісім серій.

Стрімінгова платформа Netflix випустила офіційний трейлер фентезі-серіалу "Тінь і кістка".

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Всього очікується вісім серій, які вийдуть 23 квітня 2021 року. Серіал об'єднає трилогію "Тінь і кістка" і дилогію "Шість воронів", дія яких відбувається в одному всесвіті, але в різних часових рамках.

Фентезі-серіал розповість про країну, яка розділена на дві частини небезпечним Тінистим Каньйоном. А там мало того, що панує повна темрява, так ще й мешкають різні чудовиська.

Головну героїню Аліну Старкову зіграє Джессі Мей Лі. Також до зйомок приєдналися Фредді Картер, Аміта Суман, кіт Янг і Бен Барнс.

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Автор: Діана Могилєвич