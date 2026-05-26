Вийшов трейлер кулінарного байопіка 'Тоні' про одного з найвпливовіших шеф-кухарів в історії

Вийшов український трейлер комедійного байопіка "Тоні" (Tony) про американського шеф-кухаря, письменника і мандрівника Ентоні Бурдена, що вважається одним з найвпливовіших кулінарів в сучасній історії.

Сюжет фільму озоплює події літа 1976 року, коли 19-річний Тоні, що мріє стати письменником, але отримує відмову від омріяного університету, натомість погоджується на тимчасову роботу в одному з ресторанів морепродуктів. Це літо назавжди змінює його долю – він не лише знаходить нове покликання, але й своє перше велике кохання.

Головну роль у фільмі зіграв Домінік Сесса ("Залишенці", "Ілюзія обману 3").

Також у стрічці задіяні Лео Вудалл ("Нюрнберг", "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"), Антоніо Бандерас ("Маска Зорро", "Пригоди Паддінгтона в Перу", "Хороша погана дівчинка", "Тілоохоронець дружини кілера") та Емілія Джонс ("Людина, що біжить", "Молодість", серіали "Утопія", "Ключи Локів").

Режисером фільму виступив Метт Джонсон ("Гидота", "Операція "Лавина", "БлекБеррі", Nirvanna the Band the Show the Movie) – більшість його поперідніх робіт були зняті в стилі псевдодокументалістики.

Як повідомила пресслужба кінокомпанії Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде 23 липня 2026 року.

