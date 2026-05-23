Оголошено переможців Каннського кінофестивалю: Гран-прі отримав росіянин

Головна кіноподія року в Європі так і не позбулася присмаку "руского міра".

У французьких Каннах завершився 79-й міжнародний кінофестиваль. Журі під головуванням Пак Чхан-ука оголосило переможців, і головна нагорода – "Золота пальмова гілка" – дісталася румунському режисерові Крістіану Мунджіу за драму "Фьорд". Про це стало відомо з прямої трансляції з кінофестивалю.

Стрічка "Фьорд" розповідає історію румунсько-норвезької родини, яка переїжджає до віддаленого норвезького села. Після появи підозр у жорстокому поводженні з дітьми (сліди побоїв у доньки) сім’ю втягують у складне розслідування соціальних служб. Фільм перетворюється на напружену моральну та соціальну драму про культурний конфлікт, релігійні цінності, бюрократію та межі емпатії. Критики хвалять сценарій, акторську гру та гостроту постановки.

"Гран-прі" ("Великий приз") кінофестивалю отримав фільм "Мінотавр" російського режисера Андрія Звягінцева, який живе за межами РФ. Це політичний трилер у стилі нуар про високопоставленого росіянина, чиє життя руйнується через зраду і професійну кризу на тлі війни в Україні. Фільм отримав також нагороду за найкращий саундтрек.

Відео дня

Під час урочистої церемонії Звягінцев виступив з промовою, у якій звернувся до російського диктатора Володимира Путіна.

"Є ще одна людина, до якої я хотів би звернутися сьогодні особисто від власного імені. Він не користується VPN, щоб побачити цю церемонію у прямому ефірі. Впевнений, що набагато важливіші питання йому доводиться зараз вирішувати, але я знаю, що в його оточенні є люди, які знають, як передати йому ці слова. І ось ці слова: мільйони людей по обидва боки лінії зіткнення мріють лише про одне: щоб нарешті припинилися численні вбивства людей. І єдина людина, яка може зупинити цю м'ясорубку – ви, пан президент Російської Федерації. Закінчіть уже цю бійню. Весь світ чекає на це", - сказав режисер.

Інші важливі нагороди:

"Приз журі" дістався фільму "Омріяна пригода" Валески Грізебах.

"Найкраща режисура": Хав’єр Амброссі та Хав’єр Кальво із фіільмом "Чорний м'яч" та Павел Павліковський із фільмом "Батьківщина".

"Найкраща акторка": Вірджині Єфіра та Тао Окамото за стрічку "Зненацька" режисера Рюсуке Хамагучі.

"Найкращий актор": Еммануель Макк’я та Валентин Кампань за фільм "Боягуз" Лукаса Донта.

"Найкращий сценарій": "Людина свого часу" Еммануеля Марра.

"Спеціальна премія": "Воскресіння" Бі Гана.

Почесна "Пальмова гілка": Пітер Джексон, Барбра Стрейзанд, Джон Траволта.

Каннський кінофестиваль 2026

79-й Каннський кінофестиваль традиційно пройшов на Лазурному узбережжі Франції з 12 по 23 травня. Головою цьогорічного журі став Пак Чхан-ук – один із найвідоміших і найвпливовіших південнокорейських режисерів сучасності, ключова фігура "корейської нової хвилі" в кіно. До складу журі також увійшла відома голівудська акторка Демі Мур та представники кіноіндустрії з інших країн світу.

Фестиваль супроводжувався кількома дискусіями. Однією з ключових стала відсутність значної голлівудської присутності – багато американських студій утрималися від прем’єр через економічні причини та внутрішні проблеми індустрії.

Також певний скандал спричинила заява члена журі Пола Лаверті, який критикував Голлівуд за "чорні списки" акторів, що публічно виступали проти дій Ізраїлю в Газі.

Вас також можуть зацікавити новини: