За словами артистки, лейтмотивом пісні є стрімка закоханість, яка бере владу над розумом.

Українська співачка Тоня Матвієнко 4 листопада презентувала чорно-білий кліп на пісню "Вітер" за участю свого чоловіка, співака Арсена Мірзояна.

Ролик розміщений на каналі артистки в YouTube.

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За словами артистки, лейтмотивом пісні є стрімка закоханість, яка бере владу над розумом і, як ураган, залишає після себе "зруйноване поле емоцій".

Авторами ліричного треку виступила команда авторів-Наталія Дзеньків та Віктор Ровінський на чолі з Віталієм Телезіним. Останній також написав музику і виступив саундпродюсером.

Розмірковуючи над візуалізацією пісні "Вітер", кліпмейкер Віктор Скуратовський назвав її гімном всіх жінок. На його думку, пісня розкриває сутність жіночої пристрасті, щирості, рішучості і коливань одночасно. Щоб передати сенс треку художніми засобами, була використана метафора любовного трикутника.

За режисерським задумом одну з головних ролей у кліпі виконав чоловік співачки Арсен Мірзоян. Адже перед артисткою стояло завдання показати на камеру справжні почуття.

"Коли перебуваєш у стосунках і зустрічаєш іншу людину, до якого так само відчуваєш симпатію, стикаєшся з непідконтрольними емоціями і почуттями. Вони породжують страх і відчуття невизначеності. Про це не говорять вголос. Людина залишається з цими думками наодинці", - коментує підтекст відео співачка.

Відео на пісню" Вітер " виконано в чорно-білій стилістиці. Вона викликає асоціації з французьким кіно про красиве кохання. Знімання проходили на території Національного комплексу "Експоцентр України". У кліпі Тоня Матвієнко постає в двох образах-чорному і білому, які підкреслюють емоційні коливання будь-якої жінки.

Нагадаємо, що Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян одружилися три роки тому.

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Автор: УНІАН