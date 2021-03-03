Реліз фільму запланований на початок травня 2022 року.

Стало відомо, кого зіграють актори Метт Деймон, Люк Хемсворт та Мелісса МакКарті у фільмі «Тор: Кохання та грім».

Читайте такожСеріал "Корона" і фільм "Борат-2" завоювали "Золотий глобус": список всіх переможців (фоторепортаж, відео)Нові фото зі зйомок стрічки опублікував Legion-Media, пише Popcornnews.

Зазначається, що на знімках Деймон та старший Хемсворт постали в тому ж самому одязі, який носили Кріс Хемсворт (Тор) та Том Хіддлстон (Локі) під час сцени смерті Одіна, а також подальшої сутички з Хелою (Кейт Бланшетт) в «Торі: Рагнарек». Тобто, актори повернуться до ролей асгардських лицедіїв, яких вони грали в триквелі.

А ось Хелу зіграє Мелісса МакКарті, це буде її дебют в кіновсесвіті Marvel.

«Тор 4: Кохання та грім»: що ще відомо

Тора в новому фільмі знову зіграє Кріс Хемсфорт.

У картині з'явиться Крістіан Бейл в ролі антагоніста.

Відомо про участь у стрічці Наталі Портман, Тессі Томпсон та Тайки Вайтіті, який ще виступить і в якості постановника картини.

Зйомки повинні були стартувати влітку 2020 року. Однак плани порушила пандемія коронавірус. В результаті студія Marvel перенесла реліз фільму на початок травня 2022 року.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН