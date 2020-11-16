Подробиці сюжету четвертого "Тора" поки тримаються в секреті.

Відомий голлівудський актор, зірка Marvel, а за сумісництвом ще й зять Арнольда Шварценеггера Кріс Пратт зіграє Зоряного лорда в четвертій частині "Тора"

Про це повідомляє Variety.

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Персонаж Кріса Пратта повинен з'явитися в четвертому фільмі "Тор: любов і грім", приєднавшись до складу, в який входять Кріс Хемсворт і Наталі Портман.

Подробиці сюжету четвертого "Тора" поки тримаються в секреті. Виробництво кінострічки має початися в січні в Австралії, а його режисером стане Тайка Вайтіті.

"Тор: любов і грім" вийде на екрани в лютому 2022 року.

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Переклад: Катерина Лиманська