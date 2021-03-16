Вийшов дубльований трейлер фільму "Кінотеатр жахів" з Мікі Рурком (відео)

За сюжетом п’ятеро незнайомців опиняються в дивному кінотеатрі, в репертуарі якого – по фільму на кожного глядача.

Вийшов дубльований трейлер фільму "Кінотеатр жахів", головну роль у якому виконав відомий голівудський актор Мікі Рурк. За сюжетом п’ятеро незнайомців опиняються в дивному кінотеатрі, в репертуарі якого – по фільму на кожного глядача. Пережити сеанс не так просто: стрічки ніби знають потаємні страхи своєї аудиторії. Ба більше, залом літають привиди і душі померлих людей. Здається, місцевий підозрілий кіномеханік – єдиний, хто знає усі секрети цього зловісного місця. Головні ролі у фільмі виконали Міккі Рурк («Залізна людина 2»), Цара Малер («Скайлайн 2»), Елізабет Різер (пенталогія «Сутінки», серіал «Клан Сопрано»), Сара Елізабет Візерс, Марк Ґроссман та інші. Фільм виходить на великі екрани 29 квітня. Інші новини за темою: Оскар-2021: названо номінантів на премію

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