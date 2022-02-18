В український прокат стрічка вийде 23 червня 2022 року.

Вийшов перший трейлер фільму "Елвіс" (Elvis) від режисера База Лурманна ("Ромео + Джульєтта", "Мулен Руж!", "Великий Гетсбі").

Як повідомляє Kinomania Film Distribution, фільм "Елвіс" розповідає про життя та кар'єру легенди рок-н-ролу Елвіса Преслі (Остін Батлер) крізь призму складних стосунків з його таємничим менеджером, полковником Томом Паркером (Том Генкс). Стрічка занурить в історію Преслі та Паркера, які працювали разом понад 20 років: від початку кар’єри Елвіса до його небувалої слави. І усе це – на тлі змін культурного ландшафту Америки.

Особливе місце у цій подорожі займає Прісцилла Преслі (Олівія ДеДжонґ), яка була однією з найважливіших і найвпливовіших людей у житті зірки.

В український прокат стрічка вийде 23 червня 2022 року.

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