Прем'єра фільму запланована на 14 травня цього року.

Компанія Lionsgate Movies представила новий трейлер кримінального трилера під назвою"Фатальний зв'язок".

Читайте такожHBO підписав п'ятирічний контракт з автором "Гри престолів"Головну роль у фільмі виконала зірка "Гри престолів" Емілія Кларк. У фільмі Кларк грає роль інформатора агента ФБР на ім'я Сьюзан. Вона мати-одиначка, яка ледь зводить кінці з кінцями і мріє лише про одне: вибратися зі свого провінційного містечка Аппалачі. Коли в місто приїжджає симпатичний одружений агент ФБР і робить Сьюзан своїм інформатором, здається, що у неї нарешті з'являється шанс виїхати з цієї діри. Однак цих двох непереборно тягне одне до одного, між ними спалахує таємний роман, що загрожує обернутися катастрофою для обох.

Сценарій, автором якого став номінант "Золотого глобуса" Кріс Джеролмо ("Міст"), заснований на реальній історії, описаній в однойменній книзі Джо Шаркі. Режисером фільму виступив Філліп Нойс ("Сліпа лють"), передає 112ua.tv.

Фільм повинен був вийти ще в 2019 році, але його відклали. У кінотеатрах прем'єра картини запланована на 14 травня.

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Автор: Ірина Погоріла