У стартовій сцені показуються джерела конфлікту між Скорпіоном та Саб-Зіро.

У мережі опублікували перші 7 хвилин нового Mortal Kombat.

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Перші кадри нового фільму приурочили до його релізу в США.

Відзначимо, що в стартовій сцені показуються витоки конфлікту між Скорпіоном і Саб-Зіро.

Нагадаємо, що в США фільм вийде 23 квітня. Картина з'явиться в кінотеатрах і на стрімінговій платформі HBO Max.

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Автор: Катерина Лиманська