скріншот
У мережі опублікували перші 7 хвилин нового Mortal Kombat.
Читайте такожСмертельна нудьга. Рецензія на фільм Mortal Kombat
Перші кадри нового фільму приурочили до його релізу в США.
Відзначимо, що в стартовій сцені показуються витоки конфлікту між Скорпіоном і Саб-Зіро.
Нагадаємо, що в США фільм вийде 23 квітня. Картина з'явиться в кінотеатрах і на стрімінговій платформі HBO Max.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Оскар 2021": гостям церемонії дозволять зняти маски
- Учасниця з Австралії не зможе приїхати на Євробачення в Роттердам
- Кінематографічний 2020-й: найпомітніші і популярні фільми минулого року
- Творці "Абатства Даунтон" знімуть новий сиквел: названа дата прем'єри
- Емілія Кларк зіграє в серіалі Marvel-ЗМІ
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram