Глядачі можуть побачити 6 репетицій і три живих виступи.

На Ahoy Arena в Роттердамі закінчились технічні репетиції та прогони з ведучими, і вже завтра на сцену вийдуть перші конкурсанти, щоб відточити свої номери.

Про це пише українське представництво Євробачення у Facebook.

Читайте такожЄвробачення 2021: Go-A спільно з Dj NANA презентували ремікс на пісню "Шум"

Вже незабаром арена заповниться глядачами, але цього року їх буде значно менше у порівнянні з попередніми роками у зв’язку з пандемією – дозволена лише 20% наповненість від усієї кількості.

Глядачі можуть побачити 6 репетицій і три живих виступи – два півфінали 18 і 20 травня та фінал 22 травня.

Від гостей будуть вимагати проходження тесту на коронавірус, дотримання маскового режиму і соціальної дистанції. А делегаціям дозволять покидати готель лише для заходів, передбачених конкурсною програмою, тоді як артисти ще зможуть гуляти, кататися на велосипедах з дотриманням карантинних заходів.

Іноземців Нідерланди просять перед приїздом пройти 5-денну самоізоляцію, а також здати тест на COVID-19 перед прильотом. Оскільки зараз в країні діє заборона на поїздки до країн, які не входять до ЄС, усім прибулим доведеться пред’являти зворотний квиток і лист від організаторів.

Євробачення 2021: що відомо

Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні.

Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.

Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде гурт Go_A з піснею "Шум".

Півфінали та фінал Євробачення-2021 в Україні можна буде переглянути на двох телеканалах – СТБ і UΛ:Перший.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Яна Ставська