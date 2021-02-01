У Швеції проведуть кінофестиваль у присутності лише однієї глядачки
Кінофестиваль в умовах пандемії. У Швеції проведуть захід у присутності тільки однієї глядачки. Читайте такожКаннський кінофестиваль перенесли на літо
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Це медсестра "швидкої" Ліза Енрот, яка рятує хворих на коронавірус.
Її обрали на конкурсі серед 12 тисяч інших претендентів. Жінку на тиждень ізолюють на острові, куди можна дістатися тільки на човні. Жити вона буде в маяку і сама буде дивитися всю програму Гетеборзького кінофестивалю. А це аж 60 стрічок.
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