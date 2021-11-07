Юренятко підтримав Брітні Спірс в її боротьбі з батьком.

На шоу "Україна має талант" прийшов давній шанувальник американської співачки Брітні Спірс, Юрій Васильців.

Молодий чоловік, який називає себе Юренятко, розповів, що вже понад 20 років стежить за творчістю і життям американської поп-діви. За його словами, його дуже засмучує те, що батько Брітні Спірс довгий час утримував її в "рабстві", тому він вирішив приєднатися до флешмобу #FreeBritney.

Також він звернувся до співачки, сказавши: "Моя дорога Брітні! Ти найдорогоцінніша перлина. Ти моя споріднена душа. Твоя посмішка робить мене щасливішим. Будь сильніше, сильніше, ніж вчора. Україна любить тебе. Обіймаю".

Читайте також"Україна має талант": дівчина, яка читає думки удостоїлася першої "золотої кнопки" (відео)На сцені шоу "Україна має талант" Юренятко переспівав її хіти і розсмішив глядачів до сліз. І якщо Сергій Притула і Женя Кот натиснули червону кнопку, щоб зупинити його виступ, то Ксенія Мішина весь номер підтанцьовувала і підспівувала учаснику. Але за кілька секунд до закінчення номера і сама Мішина натиснула на червону кнопку.

І хоч Юренятко не пройшов далі, зате Сергій Притула "зняв капелюх" перед ним за його відданість Брітні.

"Як я кайфонула від Юренятка і Мішиної", "Клас, такий смішний", "Я сміявся до сліз", "Одразу золоту кнопку потрібно було натискати", "Я тепер його фанатка", "Нереально крутий! Підняв настрій", - пишуть користувачі мережі під відео.

Нагадаємо, на шоу "Україна має талант" найсильніша жінка планети розчавила стегнами п'ять кавунів за 30 секунд.

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Автор: Діана Могилєвич