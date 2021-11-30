Іванка Сахно зніметься в спін-оффі серіалу "Мандалорець".

Українська актриса Іванка Сахно приєдналася до касту серіалу "Зоряні війни: Асока".

Крім Іванки, в стрічці знімуться Розаріо Довсон ("Місто гріхів", "Залізний кулак") і Наташа Лю Бордіццо ("Суспільство"). Відомо, що крісло сценариста зайняв творець "Зоряні війни: Війна клонів" Дейв Філоні. Також над розробкою серіалу трудиться Джон Фавро, більш відомий по роботі над "Мандалорцем".

Читайте також"Танці з зірками": як минув фінал, хто переміг у шоу (фото, відео)Зазначимо, Асока Тано - це тогрута жіночої статі, що осягала шляхи джедая під час Воєн клонів. Була падаваном лицаря - джедая Енакіна Скайуокера і, нарівні з учителем, командувала солдатами-клонами Великої армії Республіки протягом майже всієї війни.

Згідно з сюжетом, Асока буде полювати за злим гранд-адміралом Трауном в надії, що це допоможе їй знайти зниклого Езру Бріджера, молодого джедая, зниклого разом з Трауном багато років тому.

Прем'єра серіалу повинна відбутися в 2022 році.

Нагадаємо, раніше з'явився тизер-трейлер української сімейної комедії та дата виходу фільму "Велика прогулянка".

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Автор: Діана Могилєвич