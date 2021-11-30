Дивимося тизер-трейлер та збираємося в кінотеатри — зустрічаємо наступну весну на позитиві!

Велика прогулянка починається, отже #шампуридогори! Уперше на великих екранах улюблені знаменитості в головних ролях - Олена Кравець та Юрій Ткач, а також несподівані камео - зірки українського футболу та виконавиця, чиї треки лунають чи не під час кожного українського застілля. Хто дивуватиме глядачів та що відбуватиметься з героями сімейної комедії?

Вмикаємо тизер-тейлер та опиняємося в центрі подій. Рая! Толя! Женя! Денис! Ярослав! Мар’яна! І навіть "заєць"! Здається, запахло смаженим!

Сімейство районних бізнесменів Наливайченків підготувалося до відпочинку на природі на всі 100%: у їхньому арсеналі чимало наїдків, фірмових наливок та незмінних атрибутів для проведення сімейних веселощів - взяти хоча б надувне коло-фламiнго голови сімейства Толі (Юрій Ткач). Колоритна Рая (Ірина Гатун) теж ніяк не може всидіти на місці, вона що є сили намагається не зводити очей з дітей - юної модниці Мар’яни (Вероніка Лук’яненко) та малого бешкетника Дениска (Алекс Березовський) - бо хтозна, що вони утнуть цього разу.

"Ідилію" руйнують Драгоманови, які обрали ту ж саму галявину під сімейний пікнік. Щоправда, у стриманої викладачки історії мистецтв Тані (Олена Кравець), її чоловіка-диригента Євгена (Андрій Ісаєнко), юної екоактивістки Лізи (Марго Крупіна-Біньковська) та затятого фаната футбольного клубу "Шахтар" Ярослава (Ілля Паладін) дещо інші погляди на відпочинок - вони надають перевагу спортивним активностям на свіжому повітрі.

Проте, дві абсолютно різні за поглядами та переконанням сім’ї - не єдині, кого зацікавила ця галявина. Неподалік причаївся місцевий корупціонер Степан Хом’як (Михайло Жонін) зі своїм помічником Геною (Олексій Завгородній) - вони явно щось задумали.

І, здається, усі інгредієнти для "гарячої зустрічі" вже готові, проте… когось не вистачає.

Читайте такожНоворічні фільми: 4 кращих образи для корпоративуУ момент, коли їх зовсім ніхто не чекатиме, у кадрі з’являться капітан національної збірної України Андрій Пятов та захисник футбольного клубу "Шахтар" Євген Коноплянка (спойлер: вони не лише гратимуть у футбол).

То як, тепер уже всі на місці? Що ж іще може тут трапитись? Хто перетворить вже й так не маленьку прогулянку на велику? Ну хто ж, як не яскраві VERKA SERDUCHKA та її мама? Після їхньої появи життя героїв уже не буде таким, як було раніше (ще один спойлер, але про нього трохи згодом).

"Велика прогулянка" на великих екранах вже з 24 лютого 2022 року! Фільм створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

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Автор: Діана Могилєвич