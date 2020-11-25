Благодійний фонд "Відкрита музика міста" та Національний симфонічний оркестр України запрошують композиторів взяти участь у створенні нового музичного символу країни.

В Україні відбудеться перший Всеукраїнський конкурс композиторів "Українська концертна увертюра" до 30-ї річниці Незалежності України.

Найчастіше урочисті події в Україні починаються з увертюри до опери «Тарас Бульба» Миколи Лисенка, створеної ще в 1890 році. Відомою увертюра стала в 1955-му, в її третій редакції. За всі роки незалежності було чимало спроб написати нову концертну увертюру, але поки жоден музичний твір не отримав такий статус і популярність.

Напередодні 30-ї річниці Незалежності України Благодійний фонд «Відкрита музика міста» спільно з Національним симфонічним оркестром України оголошує перший Всеукраїнський конкурс на написання концертної увертюри. До участі запрошуються всі охочі композитори, які є громадянами України, незалежно від їх віку, статусу та місця проживання.

Метою конкурсу є не тільки створення нової сучасної увертюри, а й підтримка українських композиторів, а також поштовх для реалізації їх потенціалу. Призовий фонд, наданий головним партнером конкурсу - юридичною фірмою Asters, становить понад 200 тисяч гривень (100 000 – перше місце, 75 000 – друге місце, 50 000 – третє місце). Але головною нагородою для найкращих авторів стане те, що їхні твори виконає і запише Національний симфонічний оркестр України, дворазовий номінант на Grammy, під керівництвом народного артиста Володимира Сіренка.

Роботи конкурсантів оцінюватиме почесне журі, до складу якого входять авторитетні музиканти країни на чолі з видатним композитором Євгеном Станковичем. Зокрема, художній керівник та головний диригент Національного симфонічного оркестру України Володимир Сіренко, головний диригент Національної опери України Микола Дядюра, генеральний директор Національного симфонічного оркестру України Олександр Горностай та художній керівник і головний диригент ансамблю солістів Київська камерата Валерій Матюхін.

Реєстрація та прийом конкурсних партитур стартує в листопаді 2020 року і триватиме до 4 квітня 2021-го на сайті благодійного Фонду "Відкрита музика міста" – openmusic.city. Кожна робота буде анонімною і отримає свій реєстраційний номер. Члени журі не знатимуть імен авторів, що забезпечує максимальну об'єктивність і прозорість при оцінці.

Фінальною точкою конкурсу стане великий концерт 24 серпня 2021 року на честь 30-ї річниці Незалежності України, де Національний симфонічний оркестр України виконає увертюру переможця.

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Автор: УНІАН