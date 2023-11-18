Мультиплікаційну стрічку можна буде переглянути на платформі вже з 1 грудня.

Мультфільм "Мавка. Лісова пісня", який став найкасовішим анімаційним проєктом за всю історію українського кінопрокату, зʼявиться на стримінговому сервісі Netflix.

Як повідомила пресслужба сервісу, мультфільм з'явився на платформі 1 грудня.

У світовому прокаті мультфільм "Мавка. Лісова пісня" зібрав близько 15,7 мільйона доларів, в українському - 4,3 мільйона доларів. Для українського кінопрокату це рекордна сума.

Відео дня

Творці мультфільму зізналися, що мають плани щодо розвитку "Всесвіту Мавки". Як повідомили у пресслужбі стрічки, команда створить анімаційний мультсеріал у співпраці з французькою анімаційною студією TeamTo, а також працює над ідеєю повнометражного фільму для аудиторії від 12 років, де Мавка наблизиться до свого автентичного міфологічно-містичного образу.

Що відомо про мультфільм "Мавка"

Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" знятий за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" з додаванням інших сюжетів українського фольклору. Втім, від оригінального трагічного сюжету з твору Лесі Українки у мультфільмі залишилося зовсім не багато. Так, тут збережена чимала кількість персонажів з "Лісової пісні", але у багатьох помітно змінені характери і долі.

Вас також можуть зацікавити новини: