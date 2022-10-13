Юзери знайшли фрагмент фільму, в якому йдеться про розпад Російської імперії.

У 1958 році режисер Тимофій Левчук зняв фільм "Киянка", в якому користувачі мережі знайшли пророцтво. У стрічці є фрагмент, де один герой говорить іншому про розпад Російської імперії.

"Російська імперія розпалася. Це факт. Вся повзе по швах, як старий жупан. Росії кінець! Дай Боже, якщо залишиться хоч Московське князівство. А наша вільна Україна розкинеться від Дунаю до верхів'їв Дніпра, від Карпат до Каспійського моря. Бессарабія, Дон, Кубань увійдуть в нашу державу!" - каже один з героїв.

Відео одразу ж розлетілося по соціальній мережі TikTok. Юзери активно його коментують.

Відео дня

Реакція мережі на фрагмент фільму "Киянка"

"Як у воду дивилися"

"Золоті слова"

"Ці слова, як бальзам на душу. Так і повинно бути"

"Дай Бог, щоб швидше здійснилося це бажання"

"Таке відчуття, що фільм сьогодні знімали"

Фільм "Киянка": що про нього відомо

Фільм "Киянка" - це масштабна драматична історія родини киян на тлі бурхливих історичних подій 1917 року до 7 листопада 1957 року. Що б не трапилося на життєвому шляху головної героїні, в душі своїй Галя (Ніна Іванова) назавжди залишиться простою радянською дівчиною, яка мріє про щастя, за яке треба боротися.

Відомо, що прем'єра першої серії відбулася 3 листопада 1958 року, другої - 19 січня 1959 року.

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