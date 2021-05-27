Продаж квитків зупинили без пояснень, а сам захід не скасували.

В Одесі зупинили продаж квитків на концерт російського виконавця Хабіба Шаріпова, що має відбутися у нічному клубі ITAKA 5 червня.

Про це у Facebook повідомив громадський активіст Сергій Стерненко.

Активіст зауважує, що продаж квитків зупинили без пояснень, а сам захід не скасували. Крім того, Хабіб Шаріпов має виступити з концертом у Києві 22 червня.

30 квітня депутатка від «Голосу» Соломія Бобровська на своїй сторінці у Facebook зазначила з посиланням на відповідь СБУ, що прикордонники можуть ухвалити рішення про заборону на в’їзд Хабібу лише на пункті перетину кордону.

Читайте такожПісня Go_A посіла перше місце в рейтингу світових трендів SpotifyВона також стверджує, що співак гастролював в окупованому Криму і Донецьку. Водночас Стерненко зауважує, що Хабіб повинен був виступити в окупованому Алчевську, але тоді подію скасували.

Про свої гастролі на окупованому Росією півострові Хабіб відкрито писав у соцмережах, викладав фото з Ялти й ділився враженнями після чергового концерту в Криму в Instagram.

Хабіб відомий насамперед у колах користувачів TikTok, у нього 7,5 млн підписників. До музичної кар’єри хлопець працював криміналістом. В одному з інтерв’ю росіянин зізнається, що найбільш популярні ролики були каверами на пісні скандальної прихильниці режиму Путіна Ольги Бузової.

Хабіб брав участь у музичному проекті ТНТ в Москві. Наразі переспівує, зокрема, російські народні пісні.

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Автор: Яна Ставська