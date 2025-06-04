В український прокат фільм вийде 18 вересня 2025 року.

Кінокомпанія Sony Pictures показала перший трейлер видовищного фентезі "Велика смілива красива подорож" (A Big Bold Beautiful Journey), головні ролі в якому зіграли номінанти на "Оскар" Марго Роббі та Колін Фаррелл.

В центрі сюжету фільму – самотні незнайомці Сара та Девід, які зустрічаються на весіллі спільного друга. В результаті загадкової випадковості вони вирушають у велику, сміливу, красиву подорож – дивовижну пригоду, що дарує їм можливість знову пережити найважливіші миті свого життя, пройшовши через таємничі двері. Це допомагає їм краще зрозуміти, як вони опинилися в теперішньому, і, можливо, дає шанс змінитися в майбутньому.

Австралійська акторка Марго Роббі найбільш відома широкій аудиторії за роллю Харлі Квін у фільмах за коміксами DC "Загін самогубців" та "Хижі пташки", а також стрічками "Барбі", "Вавилон", "Вовк з Уолл-стріт", "Я, Тоня" та "Одного разу в… Голлівуді".

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Водночас ірландський актор Колін Фаррелл має у своїй фільмографії такі схвалені критиками стрічки, як "Залягти на дно в Брюгге", "Лобстер", "Банші Інішерина", "Бетмен" та "Убивство священного оленя". Також його можна було побачити у серіалах "Справжній детектив", "Північні води", "Шугар" та "Пінгвін".

Також у фільмі зіграли Фібі Воллер-Брідж ("Прощавай, Крістофер Робін", "Індіана Джонс і реліквія долі", "Уявні друзі", серіал "Погань"), Лілі Рейб (майже усі сезони серіалу-антології "Американська історія жахів"), Джоді Тернер-Сміт ("Після Янга", серіали "Анна Болейн", "Погана мавпа", "Агентство"), Біллі Маґнуссен ("Зліт", "Придорожній заклад", "Ліло і Стіч", серіал "Чорне дзеркало") та інші.

Зняв фільм американський режисер південнокорейського походження Когонада, якого загалом шанують критики за його впізнавану візуальну естетику. Зокрема, він зняв стрічки "Колумбус" (2017) та "Після Янга"(2021) – в останньому головну роль також зіграв Колін Фаррелл. Крім того, він знімав окремі епізоди серіалів "Патінко" (2022) та "Аколіт" (2024).

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution Company, в український прокат фільм вийде 18 вересня 2025 року.

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