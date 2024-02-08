Зйомки фільму "Велика смілива красива подорож" мають розпочатися вже цієї весни.

Марго Роббі, яка не так давно заявила про паузу в акторській кар'єрі, схоже, вирішила переглянути своє рішення. Зірка "Барбі" і "Загону самогубців" отримала головну роль у фільмі "Велика смілива красива подорож" (A Big Bold Beautiful Journey).

Її партнером по знімальному майданчику стане Колін Фаррелл ("Бетмен", "Банші Інішеріна", "Залягти на дно в Брюгге", повідомляє Variety.

Зніме стрічку американський режисер південнокорейського походження Когонада. На його рахунку такі фільми, як "Колумбус" (2017) та "Після Янга"(2021) – тут головну роль також зіграв Колін Фаррелл, а також серіал "Патінко" (2022-). Всі вони були високо оцінені критиками, які виділили впізнавану візуальну естетику режисера. Також у всіх трьох роботах були відсилання до життя мігрантів з Азії.

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Сценарій до фільму написав Сет Райсс, який до цього працював над чорною комедією "Меню" (2022) з Рейфом Файнсом, Анею Тейлор-Джой та Ніколасом Голтом.

Основні деталі сюжету фільму, зйомки якого відбудуться цієї весни в Каліфорнії, поки не розголошуються. Фільм описується як творча історія про двох незнайомців та неймовірну подорож, яка їх пов'язує.

Як повідомляв УНІАН, раніше чимало голлівудських зірок висловили невдоволення списком номінантів на "Оскар-2024", оскільки Марго Роббі залишилася без номінації у категорії "Найкраща жіноча роль" за фільм "Барбі".

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