Нова робота легендарного мексиканського кінорежисера Гільєрмо дель Торо одна з найбільш очікуваних новинок цього року.

Вийшов фінальний трейлер фільму "Алея кошмарів", в якому знялися Бредлі Купер і Кейт Бланшетт. Кінокартина - результат нової роботи мексиканського кінорежисера Гільєрмо дель Торо, який подарував глядачам фільми "Лабіринт Фавна", "Форма води", "Хеллбой" та інші.

Дія фільму розгортається в Нью-Йорку 1940-х років. Головний герой історії - молодий аферист, який видає себе за телепата. Його зіграв Бредлі Купер. За сюжетом він зустрінеться з жінкою-психіатром (Кейт Бланшетт), яка буде намагатися розкрити його обман.

"Ви справжній медіум? Ви вмієте читати думки?"- аферисту доведеться відповісти на ці питання і навіть давати свідчення на детекторі брехні.

Читайте такожЗнаменитий Гільєрмо дель Торо витратив 16 років на сценарії, які не екранізувалиУ новому фільмі дель Торо обіцяє показати нетиповий нуар, який розкриється для глядача по-новому. Не обійшлося і без любові - за сюжетом колишній працівник карнавалу, який нібито вміє спілкуватися з духами, закохається в дівчину.

Похмура картинка, реалістичний Нью-Йорк 1940-х, шикарні декорації й музичне оформлення, що додає гострої напруги - нова робота режисера вже вважається однією з найбільш очікуваних кінострічок цього року.

Прем'єра фільму відбудеться 17 грудня. "Алею кошмарів" планували почати знімати ще у 2017 році, але зйомки почалися тільки у 2020 році. Однак через коронавірус фільм знову "поставили на паузу". Актори змогли повернутися до зйомок тільки у вересні цього року.

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Автор: Поліна Кузенко