Від чотириразового лауреата 'Золотої Дзиґи': вийшов тизер щемкої драми 'Дні нашого життя' (відео)

Фестивальна прем'єра стрічки Владлена Одуденка запланована на 2027 рік.

Вийшов тизер щемкої драми "Дні нашого життя", що є повнометражним режисерським дебютом Владлена Одуденка – відомого українського художника-постановника та володаря чотирьох статуеток національної кінопремії "Золота Дзиґа" ("Дике поле", "Захар Беркут", "Атлантида", "Ти – Космос").

Також Одуденко виконав у фільму головну роль – 50-річного Влада, який опинився між обов'язком перед батьками, що потребують постійного догляду, і прагненням жити із сім'єю, що виїхала за кордон після повномасштабного вторгнення. Кіно зображує, як війна змінює приватне життя: про родини, роз'єднані на роки, про дистанційне батьківство, про виснаження тих, хто доглядає за близькими, і про любов як щоденну дію.

Роль батька Влада, тяжко хворого літнього чоловіка із паралізованими ногами, зіграв відомий актор театру та кіно Станіслав Боклан ("Поводир", "Межа", "Пульс", "Крашанка", серіали "Слуга народу", "Папік").

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"По-перше, сценарій… Він цікавий тим, що це не якась вигадана художня історія, а майже документальний шмат життя героїв. Про біль, передчуття втрати, любов, відданість і, попри все, про надію! Я навряд чи згадаю, чи у мене до цієї пропозиції був в роботі подібний матеріал. По-друге, знімальна група (навмисно не виділяю нікого окремого, бо для мене це єдиний механізм), яка має свій особливий погляд на мистецтво, а тим паче на існування актора та його гру в кадрі. Тож все це було для мене певним творчим викликом, і не погодитися попрацювати з цими людьми було б з мого боку невдалим рішенням", – розповів Боклан.

Екранну дружину Боклана в картині зіграє його справжня дружина – актриса Наталія Кленіна, в доробку якої понад 50 робіт в кіно та на телебаченні.

Продюсер та оператор фільму – Валентин Васянович, який зрежисував такі фестивальні хіти, як "Атлантида", "Відблиск" та "За перемогу!", а також був оператором титулованого фільму "Плем’я".

Візуально й стилістично фільм стане стриманою, але емоційно глибокою оповіддю, де перевага надаватиметься статичній камері та довгим, споглядальним кадрам, що дозволять занурити глядача у складний внутрішній світ персонажів. А природне, м’яке освітлення та поєднання професійних і непрофесійних акторів створять відчуття реалістичності й камерності, віддзеркалюючи особистий зв’язок режисера з історією про його власних батьків.

"Ця історія є автобіографічною, і всупереч складним обставинам, мені вдалося налагодити зв'язок зі своїми батьками. "Дні нашого життя" – це фільм про любов і про те, як відродити почуття до найрідніших людей. Це історія про шлях від розлуки до примирення та щоденного піклування. Важливо, що попри складну тему й поширеність такої ситуації (як в Україні, так і в інших країнах), ми прагнемо створити справді світле кіно, яке надихатиме й даруватиме надію", – розповів Одуденко.

Наразі знімальний процес стрічки ще триває. Наступного року творці планують міжнародну фестивальну прем'єру "Днів нашого життя", а вже в 2028 році картина вийде в національний кінотеатральний прокат.

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