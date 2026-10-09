У Великій Британії випустять сім колекційних монет на честь 25-річчя легендарного фільму

Перші три монети з колекції будуть доступні у 2026 році.

Королівський монетний двір Великої Британії підготував серію з семи колекційних монет, присвячених 25-річчю виходу фільму "Володар перснів: Братство персня".

Як йдеться на сайті монетного двору, колекція складатиметься із семи монет номіналом 50 пенсів: перша буде присвячена Єдиному Персню, а ще шість – подіям і персонажам кожного з трьох фільмів трилогії. Вартість кожної монети становить 15 фунтів стерлінгів (приблизно 890 гривень).

Перша монета з колекції доступна вже зараз, ще дві будуть випущені цього року. Ще по дві монети випустять у 2027 та 2028 роках.

Відео дня

"Володар перснів" – одна з найвідоміших фентезійних кінотрилогій в історії. Її перша частина, "Братство персня", вийшла у 2001 році.

Колекційні монети – останні новини

У липні Королівський монетний двір Великої Британії випустив дві колекційні монети номіналом 50 пенсів із зображенням "Лід і полум’я" на честь 15-річчя фентезійного серіалу "Гра престолів".

Крім того, британський монетний двір випустив монети, присвячені культовому науково-фантастичному серіалу Star Trek. Їх випуск приурочений до 60-річчя серіалу.

Вас також можуть зацікавити новини: