Стримінговий сервіс Netflix оприлюднив новий трейлер популярного серіалу "Відьмак". Зовсім скоро вийде четвертий сезон з новим актором у головній ролі.

Як повідомляє Netflix, на екрани повернеться трійка улюблених персонажів - Ґеральт, Єннефер і Цірі. Однак їм доведеться розлучитися і прийняти нових союзників.

"Після подій третього сезону, що змінили континент, Ґеральта, Єннефер і Цірі розділяють війна й безліч ворогів. Їхні шляхи розходяться, цілі стають чіткішими, а разом із тим до них приєднуються неочікувані союзники. І якщо цим трьом удасться прийняти свої знайдені родини, можливо, у них з'явиться шанс на остаточне возз'єднання", - йдеться в офіційному описі.

Прем'єра четвертого сезону серіалу "Відьмак" відбудеться вже незабаром. Нові епізоди вийдуть на Netflix 30 жовтня.

Відьмак: 4 сезон - офіційний трейлер

Заміна актора в серіалі "Відьмак" - що відомо

Нагадаємо, що в серіалі "Відьмак" відбулися великі зміни. Зокрема, актор, який грав головного героя, Ґеральта, Генрі Кавілл, повідомив, що не з'явиться в нових сезонах. Його замінив Ліам Гемсворт, відомий за роллю в "Голодних іграх".

Це викликало багато обговорень і скандалів у мережі, однак, шоураннерка проєкту Лорен Шмідт-Гіссріч заспокоїла фанів. Вона зазначила, що попри дійсно велику кількість сюрпризів, творці постаралися зберегти ту атмосферу історії, яка полюбилася глядачам.

"Будьте готові до сюрпризів, будьте готові прийняти, що все має інакший вигляд, і знайте, що суть того, що ви любите, залишилася незмінною. У нас також є чудова можливість у середині серіалу, перезапустити його - сказати: "Усе інакше, ми виходимо на старт із гучним успіхом. Це буде ще масштабніше і краще", - наголосила вона.

Нещодавно стало відомо, що одному із персонажів серіалу "Відьмак" змінили стать.

