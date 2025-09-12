Творці серіалу неодноразово відступали від книжкового канону, налаштувавши проти себе фанатів і навіть Генрі Кавілла.

Четвертий сезон "Відьмака" від Netflix принесе глядачам не лише нові сюжетні лінії та зміну виконавця ролі Геральта, а й несподівані "музичні" сюрпризи для сучасного фентезійного серіалу.

Як пише Redanian Intelligence, одна з улюблених фанатами сцен з роману "Хрещення вогнем" перетвориться на міні-мюзикл. Йдеться про момент, де Лютик, Геральт, Мільва, Кагир і Регіс на мить сідають і готують рибний суп, водночас насолоджуючись моментами спілкування перед бурею, що насувається.

В оригіналі це тиха, але глибока сцена, де герої розкриваються через діалоги і жарти біля багаття. Однак в серіалі епізод буде сильно розширено. Майже вся серія буде присвячена цьому привалу, доповненому флешбеками про минуле персонажів.

Відео дня

Міні-епізод Лютика буде виконаний у форматі мюзиклу – зі співом і танцями. Деталі не розголошуються, але стверджують, що в сцені співатимуть усі учасники, включно з Вальдо Марксом, трубадуром-конкурентом Лютика. Не виключено і підспівування від Геральта.

Прем'єра четвертого сезону "Відьмака" відбудеться 2025 року, ймовірно, наприкінці жовтня. Раніше інсайдери розповіли подробиці спін-оффу серіалу "Відьмак" від Netflix.

Паралельно в розробці перебуває гра The Witcher 4 від CD Projekt. Це буде перша частина нової ігрової трилогії "Відьмака" з Цирі в головній ролі.

Вас також можуть зацікавити новини: