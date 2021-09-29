Четвертий сезон стане останнім для кримінальної драми. Його розділять на дві частини, кожна з яких буде складатися з семи епізодів.

У мережі з'явився перший трейлер четвертого сезону серіалу "Озарк".

Ролик з'явився на YouTube-каналі Netflix.

Проект розповідає про подружню пару з дітьми, які тікають від боргів у провінційне містечко Озарк.

Четвертий сезон стане останнім для кримінальної драми. Його розділять на дві частини, кожна з яких буде складатися з семи епізодів.

Як перший, так і другий епізоди вийдуть у 2022 році.

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"Озарк" - про що серіал

"Озарк" - американський кримінально-драматичний телесеріал, створений Біллом Дюбюком і компанією Media Rights Capital.

Джейсон Бейтман виконав головну роль в серіалі, а також виступив в ролі виконавчого продюсера і режисера декількох епізодів.

Перший сезон серіалу став доступний для перегляду на сервісі Netflix 21 липня 2017 року. Другий сезон вийшов 31 Серпня 2018 року, а третій - 27 березня 2020 року.

У червні 2020 року серіал продовжили на четвертий і фінальний сезон.

Відомо, до четвертого сезону серіалу приєдналися актриса Вероніка Фалькон ("Королеви Півдня") і Алі Строукер (The Glee Project).

Вероніка Фалькон зіграє сестру лідера наркокартелю Омара Наварро (Фелікс Соліс) Камілу, чий син Хаві Елізонндро (Альфонсо Еррера) планує зайняти місце свого дядька.

Строукер зіграє стару подругу матері Рут (Джулія Гарнер).

Автор: Віолетта Орлова